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Şike davasında gerekçeli karar bayramdan önce

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın örgüt ve şikeden dolayı aldığı cezanın gerekçeli kararının bayramdan önce çıkması bekleniyor

28 Temmuz 2012 16:56

Şike davasında gerekçeli kararın bayramdan önce çıkması bekleniyor. 2 Temmuz’da sonuçlanan ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ’ın örgüt, şike ve teşvik suçlarından 6 yıl 3 ay ceza aldığı şike davasında Mehmet Ekinci başkanlığında ki davanın mahkeme heyeti, gerekçeli kararını bayramdan önceye yetiştirmeye çalışıyor. Gerekçeli kararda özellikle sanıkların mahkum olduğu maçlara ilişkin bölümlerin oldukça detaylı yer alması bekleniyor.

Gerekçeli kararda iddianamenin bir özeti yapıldıktan sonra, Şiddet Yasası’nın çıktığı 14 Nisan 2011’den önceki maçlara dair de değerlendirmeler yer alacak. Şike veya teşvik suçu işlendiğine hükmedilen ama 14 Nisan 2011’den önce oynanan maçlara dair mahkeme, ceza talebinde bulunmamıştı.

Ağırlıklı olarak suç isnat edilen maçlar üzerinde duracak olan heyet, kararı bin sayfanın altında tutmaya çalışıyor. Zira heyet, verdiği kararların gerekçelerinin herkes tarafından okunmasını istiyor. Gerekçeli karar bir nevi mahkeme heyetinin ‘savunması’ sayıldığından Ekinci ve arkadaşları, özellikle Fenerbahçe cephesinden gelen eleştirilere karşı herkesin tamamını okuma olanağı bulacağı bir uzunlukta metin oluşturmak istiyor.

3 Temmuz 2011’de başlatılan şike soruşturmasına dair ilk dava 14 Şubat 2012’de Silivri ’de görülmüştü. Daha sonra Çağlayan Adliyesi’ne taşınan davada 2 Temmuz’da karar çıkmıştı. Aziz Yıldırım başta olmak üzere, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Olgun Peker, Tayfur Havutçu, Serdal Adalı, Bülent Uygun gibi bir çok sanık hükümle birlikte tahliye olmuştu.

Şimdi gerekçeli kararın çıktıktan sonra avukatlara tebliğ edilecek ve böylece Yargıtay’daki temyiz süreci başlamış olacak. Yargıtay’ın dosyayı nihai olarak ne zaman sonuçlandıracağı konusunda ise bir çok tahmin bulunuyor. 

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