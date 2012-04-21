Etik Kurulu şike davası hakkındaki kararını haftaya açıklayacak

Etik Kurulu’nun şike soruşturmasında adı geçen şahısların savunmalarını alma işlemini tamamladığı ve en geç pazartesi günü raporunu Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na sunacağı bildirilirken, büyük olasılıkla kişiler ve kulüplerin farklı değerlendirileceği öğrenildi.

3 Temmuz’da başlayan şike ve teşvik davasının sportif bölümünü ilgilendiren ceza ile ilgili kararlar gelecek hafta açıklanacak.

Futbol Federasyonu Etik Kurulu’nun soruşturmada adı geçen şahısların savunmalarını alma işlemini tamamladığı ve en geç pazartesi günü raporunu Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören ile Yönetim Kurulu’na sunacağı bildirilirken, büyük olasılıkla kişiler ve kulüplerin farklı değerlendirileceği, PFDK’ya yapılacak sevklerin bu kritere göre gerçekleştirileceği öğrenildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Mart ayındaki UEFA kongresinde yaptığı konuşmada, “Kişilerin eyleminden kulüpleri sorumlu tutmak doğru olmaz” sözlerine Federasyon Başkanı Demirören’in katıldığını söylemesi üzerine, Etik Kurulu raporunun da bu doğrultuda hazırlanacağı ileri sürüldü.

Kulislerde, tutuksuz yargılanan ve halen cezaevinde bulunan tüm zanlıların ifadelerini alan kurulun, sahaya yansımış bir şike tespiti yapılamadığı yönünde kanaate ulaştığı bilgisi konuşulurken, söz konusu raporun yönetim kurulundaki değerlendirmesinin ardından bazı kulüp başkanı, yönetici, teknik adam ve futbolcuların PFDK’ya sevk edileceği, bu kurulun da bir hafta içerisinde kararını kamuoyu ile paylaşacağı kaydedildi.



UEFA ne diyecek?



Başbakan Erdoğan’ın kongredeki konuşmasını haklı bulan, ancak kişilerle kuruluşların ayrılması gibi bir uygulamaları olmadığını ifade eden UEFA Başkanı Platini’nin TFF kararından sonra nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu.



UEFA Genel Sekreteri Infantino’nun talep etmesi halinde Etik Kurulu raporunun orjinalinin kendilerine gönderileceğini belirten federasyon yetkilileri, bu rapordaki tespitlerin UEFA’nın tavrında değişikliğe yol açabileceğini vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA’nın cezaların ertelenmesi konusunda uzlaşmaya vardığı yolundaki haberlerin doğru olmadığını ve son bir aydır kendileri ile herhangi bir temasta bulunulmadığının altını çizen yetkililer, şike ve teşvik soruşturmasıyla ilgili TFF ve UEFA kararlarının en geç Mayıs ayı sonuna dek netleşeceğini belirttiler. Bilindiği gibi Avrupa kupalarında mücadele etme hakkını kazanan kulüplerin Haziran ayı başında UEFA’ya taahhütte bulunarak herhangi bir şike ve teşvik olayına karışmadıklarını yazılı olarak bildirme zorunluluğu bulunuyor.



Fenerbahçe karşı çıkıyor



Şike ve teşvik incelemesinde kulüpler ile şahısların ayrı değerlendirilmesi ve sportif cezaların bu kapsamda verilmesi yolundaki girişime Fenerbahçe Kulübü karşı çıkıyor. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım’ın bu yönde alınacak bir kararı kendisine yönelik bir yaptırım olarak algıladığı belirtilirken, sarı-lacivertli kulübün de kendisine destek verdiği kaydediliyor.