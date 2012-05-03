Şike davasında Demirören ifade veriyor

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen şike iddialarına ilişkin davada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören tanık sıfatıyla ifade veriyor.



Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Ekşioğlu ve Tamer Yelkovan'ın da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanık katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun aralarında bulunduğu 11 tutuksuz sanığın hazır bulunduğu duruşmada, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören tanık sıfatıyla ifade veriyor.

Bu arada, duruşma nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı'nın içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Salona önceki duruşmalarda olduğu gibi sadece ana bloktan giriş sağlandı. Salona giden diğer koridor ve geçişler güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, asansörlerin de bu katta durması engellendi.