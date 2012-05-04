Şike davasında bugün Aziz Yıldırım ve yöneticiler için tahliye bekleniyor

Etik Kurulu raporuyla sportif olarak rahatlayan Fenerbahçe'de gözler 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. Camia, bugünkü şike davasının 15. duruşmasında Aziz Yıldırım ve yöneticiler için tutuksuz yargılanma kararı çıkmasını umut ediyor. Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Ahmet Çelebi taleplerini iletti. Fenerbahçe kulübüne kombine bilet almaya gittiğini ancak 10 aydır bu sebeple tutuklu bulunduğu belirten Çelebi "Kanser hastalığım 10 aylık sürede daha da ilerledi. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Futbolda şike iddialarına yönelik 10’u tutuklu 98 sanık hakkında açılan davanın 14. duruşması dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yapıldı.

Özel Yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü oturumunda tanıkların dinlenmesine devam edildi. Duruşmaya aralarında Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu 10 tutuklu sanık katıldı. Şekip Mosturoğlu, Ömer Ülkü, Serkan Acar, Abdullah Başak ve Cemil Turan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuksuz sanık da duruşmada yer aldı.

Dünkü davada çapraz sorguları bitiren Mahkeme Heyeti, bugünkü duruşmada ek savunmaları ve tahliye taleplerini alacak. Mahkeme’nin, savunmaları bitirip, saat 15:00’ten sonra tahliye taleplerini görüşmesi bekleniyor. Etik Kurulu’nun raporunu değerlendiren Futbol Federasyonu’nun verdiği kararla sportif açıdan rahatlayan Fenerbahçeliler, şimdi gözlerini mahkemenin bugün vereceği karara çevirdi.

Mehmet Ekinci başkanlığındaki 16. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin, başta Aziz Yıldırım olmak üzere İlhan Ekşioğlu, Tamer Yelkovan ve diğer sanıklar hakkında tutuksuz yargılanma kararı vermesini dileyen Fenerbahçeliler, bu doğrultuda büyük bir heyecan içinde beklemeye başladı. Tahliye kararı verilmesi halinde, taraftarların Çağlayan’da toplanması ve Aziz Yıldırım’a büyük destek vermesi bekleniyor.

Ahmet Çelebi: Kanserim, tahliyemi istiyorum

Mahkeme Başkanı tutuklu sanıkların ek savunmalarının ve taleplerinin alınmasına devam edileceğini belirtti. Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Ahmet Çelebi taleplerini iletti. Fenerbahçe kulübüne kombine bilet almaya gittiğini ancak 10 aydır bu sebeple tutuklu bulunduğu belirten Çelebi "Kanser hastalığım 10 aylık sürede daha da ilerledi. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

