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Spor

Şike davasında Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar için beraat istendi

Mahkeme, kararını 9 Ekim Cuma günü açıklayacak

05 Ekim 2015 13:36

Yenilenen şike davasında savcı, mahkemeye verdiği mütalaasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların 'şike yapmak ve örgüt kurmak' suçlarından beraatlerini istedi. Mahkeme, kararını 9 Ekim Cuma günü açıklayacak.

Hürriyet'ten Kenan Başaran'ın haberine göre, yenilenen şike davasının 5. duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Savcı, mahkemeye verdiği mütalaasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar önceki hükmün iptali ile beraatlerini istedi.

 

Trabzonspor'un avukatı: Savcı yanlış yaptı

 

Duruşmada Trabzonspor'u temsil eden avukat, savcı mütalaasından sonra, "Yeniden yargılama kararı yanlıştı. Savcı da bugün beraat isteyerek yanlışa devam etmek istemektedir. Mahkemenin hukukun üstünlüğüne uyan bir karar vereceğine inanıyoruz" dedi.

Bucaspor'un avukatı, eski hükmün korunmasını isterken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun avukatı, "Mütalaayı aldık, gerekirse beyanda bulunuruz" dedi.

 

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