Şike davasında 8 kişi tahliye edildi!

T24

Cezaevinin önünde tezahüratlı karşılama



Şike soruşturmasında iddianamenin kabul edilmesi sonrasında sürpriz tahliyeler yaşandı.Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi yapılan itiraz üzerine 8 kişinin tahliyesine karar verdi.Soruşturma kapsamında tutuklu olan Beşiktaş'ın eski yöneticisi Serdal Adalı, Beşiktaş'ın eski Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ve futbolcu İbrahim Akın'ın da aralarında olduğu toplam 8 kişi tahliye edildi. Bu isimlere yurtdışı yasağı getirildi.Kulüp yöneticilerinin yanı sıra tutuklu bulunan isimlerin yakınları ve avukatları ile Beşiktaşlı taraftarlar Metris Cezaevi önünde toplanarak uzun süre tahliye edilenleri beklediler. Cezaevine Beşiktaşlı futbolcular Rüştü Reçber ve İbrahim Toraman ile Tayfur Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu ve tahliye olan diğer isimlerin aileleri ve yakınları da geldi.Beşiktaşlı taraftarlar uzun bir süre Serdal Adalı, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş lehine tezahüratta bulundular.Tahliye kararı verilen 8 kişi saat 21.00'e gelirken tek tek cezaevinden çıkmaya başladı. İlk çıkan isim kaleci Korcan Çelikay olurken, Tayfur Havutçu eşi ve yakınlarıyla birlikte cezaevinden ayrıldı. Taraftarlar teknik direktör Havutçu'yu gördükleri anda tezahüratlarını artırırken, Beşiktaş Teknik Direktörü de taraftarların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi. Beşiktaş Kulübü yöneticisi Serdal Adalı, diğer isimlerden farklı bir kapıdan çıkış yaptı. Adalı cezaevi çıkışında Tayfur Havutçu'nun yanına giderek kısa bir süre görüştü.

Havutçu: Tahliye olduğum için çok mutluyum



Tahliyesinin ardından evine giden Tayfur Havutçu, evinin önünde DHA'ya kısa bir açıklama yaptı. Tahliye olduğu ve ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Havutçu, önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı yapacağını ve merak edilen bütün sorulara cevap vereceğini söyledi.



Öte yandan Tayfur Havutçu'yu evinde ilk ziyaret edenler arasında Siyah-beyazlı futbolculardan İbrahim Toraman ve Rüştü Reçber yer aldı.





İlk duruşma 14 Şubat'ta!



İlk duruşma 14 Şubat'ta Silivri'de yapılacak. Tahliye edilenler ilk duruşmaya tutuksuz olarak katılacak. 93 sanığın olduğu soruşturmaya ilişkin iddianame cuma günü kabul edilmişti.





Kimler tahliye oldu!



Tahliye olan isimler şöyle:



Tayfur Havutçu (Seyir yasağı kalktı)

Serdal Adalı

İbrahim Akın (Seyir yasağı kalktı)

İskender Alın (Seyir yasağı kalktı)

Ümit Karan

Korcan Çelikay (Seyir yasağı kalktı)

Ahmet Ateş

Abdurrahman Yakut



Ayrıca Emenike, Hikmet Karaman, Levent Eriş, Mahmut Boz, Serdar Kulbilge, Sezer Öztürk, Sercan Yıldırım ve Murat Şahin hakkındaki seyirden yasak kararı kaldırıldı.





Havutçu Beşiktaş'ın başına geçebilecek



Seyir yasağı kalkan statlara giriş yapabilecekler. Tayfur Havutçu istenmesi durumunda Beşiktaş'ın başına geçebilecek.





Tutuklu sayısı 23'e indi



3 Temmuz'da başlayan soruşturma kapsamında aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da olduğu toplam 31 kişi tutuklanmıştı. Son tahliyelerle birlikte tutuklu sayısı 23'e indi.







Gözler Köşk'te



Sürpriz tahliyeler yaşanırken gözler Köşk'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün veto ettiği Şike Yasası aynen Köşk'e gönderilmişti. Yasa aynen geçtiği için Gül'ün bu kez veto hakkı bulunmuyor. Yasayı iptal için Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyeceği mesajı da veren Gül'ün, Anayasa uyarınca şike cezalarını indiren yasayı yayımlamak dışında bir seçeneği bulunmuyor.









