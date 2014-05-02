Şike davasına 13. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak

Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım'la ilgili mahkumiyet kararının da dahil olduğu futbolda şike davasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Yargıtay süreci tamamlanan 'futbolda şike davasında' bundan sonra nasıl bir yol izleneceğine dair kararını verdi. Buna göre, HSYK kapanan mahkemelerle ilgili dosyaların genel tevziye tabi tutularak yeni kurulan mahkemelerden birine gönderilmesine karar verdi. Bunun üzerine şike davası dosyası yeni kurulan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tevzi edildi. Bundan sonra Aziz Yıldırım'la ilgili karar dahil şike davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yetkili kılındı.

Cem Tursun’un DHA’da yer alan haberine göre, şike davasına bakan özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapatılması ile bu mahkemenin arşiv dosyalarına bakan İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, ne yapması gerektiğini Adalet Komisyonu'na, Komisyon da HSYK'ya sormuştu. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Şike dava dosyasında bazı sanıklar yönünden verilen yerel mahkeme kararını onaylarken bazı sanıklar yönünden bozmuştu.

Şimdi ne olacak?

13. Ağır Ceza Mahkemesi, infaz işlemlerini tamamlayıp dosyayı İnfaz Savcılığına ulaştıracak. İnfaz Savcılığı, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu ceza alan sanıklar için infaz süresi hesaplayarak, gerekenler için yakalama kararı çıkaracak. Böylece Aziz Yıldırım'ın infaz süreci başlamış olacak. Yaklaşık 1 yıl cezaevinde kalan Yıldırım, 2 yıl 2 ay daha hapis yatacak.

Süreç nasıl işledi?

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere, Olgun Peker, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 85 sanık hakkındaki kararının temyiz incelemesini 17 Ocak'ta tamamlamıştı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Aziz Yıldırım ve Olgun Peker hakkında örgüt suçundan verilen hapis cezaları ile Aziz Yıldırım'a birden fazla maçta şike yapma, teşvik primi ve rüşvet verme suçlarından verilen hapis cezalarını onamıştı. Karara Yıldırım'ın avukatları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda itiraz etmişti. Yıldırım için onama isteyen Başsavcılıkta Yıldırım'ın avukatlarının itirazlarını önceki gün reddetti. Başsavcılık itirazı kabul etseyde, Şike Dosyası Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na ya da yeniden temyiz incelemesi yapılmak üzere ikinci kez Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilebilecekti. İtirazın reddiyle cezaları kesinleşen diğer Şike sanıkları da cezaevine girecekler.