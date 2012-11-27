Şike davası savcısı Emenike'nin 3 yıl hapsini istedi

Şike davasında savcı, eski Fenerbahçeli futbolcu Emanuel Emenike hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istedi.



Şike davasında Cumhuriyet Savcısı mütaalasını açıkladı.

Savcı, eski Fenerbahçe’li futbolcu Emenike hakkında şike iddiasında bulundu.

Savcı, Emenike'nin Karabükspor-Fenerbahçe maçında şike yaptığı gerekçesiyle 1 yılda 3 yıla kadar hapis cezası almasını talep etti.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde dava dosyasını Yargıtay’a göndermişti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “şike ve teşvik pirimi vermek” suçlarından 6 yıl 3 ay hapse mahkum olmuştu.

Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 48 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Davada yargılanan 44 sanık ise beraat etmişti.