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Şike davası savcısı Emenike'nin 3 yıl hapsini istedi

Savcı, Emenike'nin Karabükspor-Fenerbahçe maçında şike yaptığı gerekçesiyle 1 yılda 3 yıla kadar hapis cezası almasını talep etti

27 Kasım 2012 13:17

Şike davasında savcı, eski Fenerbahçeli futbolcu Emanuel Emenike hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istedi.
 
Şike davasında Cumhuriyet Savcısı mütaalasını açıkladı.

Savcı, eski Fenerbahçe’li futbolcu Emenike hakkında şike iddiasında bulundu.

Savcı, Emenike'nin Karabükspor-Fenerbahçe maçında şike yaptığı gerekçesiyle 1 yılda 3 yıla kadar hapis cezası almasını talep etti.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde dava dosyasını Yargıtay’a göndermişti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “şike ve teşvik pirimi vermek” suçlarından 6 yıl 3 ay hapse mahkum olmuştu.

Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 48 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Davada yargılanan 44 sanık ise beraat etmişti.

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