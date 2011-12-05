-Şike cezalarını düşüren yasa -Cumhurbaşkanı Gül'ün yasayı geri gönderme gerekçesi, yarın TBMM Genel Kurulunda okunacak -Meclis Başkanlığının yasayı Adalet Komisyonuna sevketmesinin ardından yeni bir süreç başlayacak TBMM (A.A) - 05.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, şike cezalarını düşüren yasayı bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderme gerekçesi, yarın TBMM Genel Kurulunda okunacak. Cumhurbaşkanı Gül'ün Meclise iade ettiği ''Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununu'', bundan sonra yeni bir süreç bekliyor. Meclis Başkanlığı, gerekçe Genel Kurulda okunduktan sonra yasayı asıl komisyon olan Adalet Komisyonuna sevkedecek. Ancak, yasayı yeniden görüşüp görüşmemek, bununla ilgili gündem yapıp yapmamak, Komisyonun takdirinde bulunuyor. Komisyon ve Genel Kurul, yasayı yeniden görüştüğünde, üzerinde değişiklik yapabileceği gibi aynen de kabul edebiliyor. TBMM İçtüzüğü'ne göre, Meclis, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanıyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın onayladığı yasayı Anayasa Mahkemesine götürme yetkisi bulunuyor. Meclis geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar geri gönderebiliyor. -Muhalefetin tavrı- MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu geri göndermesini değerlendirdi. Kanuna ilişkin tavırlarını, hükümetin hareket tarzının belirleyeceklerini ifade eden Şandır, ''AKP'nin tavrı önemli bu noktada. AKP, imzasının arkasında durmazsa, biz de ona göre davranacağız'' dedi. -''Duruşumuz net...''- BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da düzenleme hakkında Adalet Komisyonunda çok net görüş bildirdiklerini ifade ederek, ''Konuyla ilgili kamuoyunu vicdanının rahatsızlığını çok net dile getirdiklerini'' söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de gerekçelerine katılarak yasayı iade ettiğini ifade eden Kaplan, ''Duruşumuz nettir. Komisyonda da Genel Kurulda da 'red' dedik. İmza sahibi üç parti kaldı geriye. Bundan sonrası onların takdiridir'' diye konuştu. (MEL-GÜR-ALP-SFS)