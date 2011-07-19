Şike belgelerine şifreli teslimat

T24- Şike soruşturmasını yürüten özel yetkili Savcı Mehmet Berk belgeleri yarın TFF'ye verecek. Soruşturmanın 'gizliliği' açısından deliller özel bir metotla TFF'ye gönderilecek.











İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘futbolda şike’ soruşturmasına ilişkin belge, delil, fotoğraf ve teknik takip raporlarını yarın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile paylaşacak.

Gözler, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk’e çevrildi. Berk’in binlerce sayfadan oluşan dosyayı yarın TFF ile paylaşması bekleniyor.

Daha önce savcılıkla görüşen TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, iddiaların vahim olduğunu, hak, hukuk ve adalet gözetilerek en kısa zamanda bir karar alınacağını belirtmişti. Aydınlar, bundan yaklaşık bir hafta sonra yaptığı açıklamada ise savcılıktan belge talep ettiklerini ancak kendilerine verilmediğini söyledi.

Aydınlar’ın farklı tarihlerdeki açıklamaları savcılık ile aralarında delil paylaşımı yönünde bir sıkıntı olduğunu ortaya koyuyordu. Gelinen son nokta ise, TFF ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı arasında delillerin paylaşılması yönünde bir anlaşma olduğunu gösteriyor.

Radikal'in haberine göre, belgeleri, TFF’ye özel bir kurye ile gönderecek olan savcılığın soruşturmanın gizliliğini korumak için ne tür bir önlem aldığı ise merak konusu. Çünkü yasal olarak gizlilik kararından dolayı hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilmeden dosyadaki delillere, savcı ve mahkeme heyeti haricindeki isimler erişemiyor. Bu yasağı kaldırmak için mahkemenin bu yönde karar alması gerekiyor. Bu karardan sonra dosya özel bir metotla hazırlanarak TFF’ye gönderilecek. Bu yöntem en son ‘Casusluk iddianamesi’nde de uygulanmış ve avukatlara şifreli dosya verilmişti.

Federasyon savcılıkça gönderilen delilleri görüşmek için cuma ya da en geç pazartesi tekrar toplanıp harekete geçebilir.