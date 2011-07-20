Şike belgeleri TFF'ye gönderildi

T24 - Şike soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürülüğü'nde çoğaltılan belgeler Beşiktaş Adliyesi'ne gönderildikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim edildi. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, etik kurulun 4 klasörden oluşan belgeleri inceledikten sonra yönetim kuruluna vereceği tavsiye kararına uyacaklarını belirterek, "Sanırım hafta sonu ya da en geç hafta başında lig takvimini belirleriz" diye konuştu.



Şike soruşturmasında önemli bir aşama geçiliyor.



Soruşturma kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) verilmesi planlanan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çoğaltılan belgeler, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildikten sonra Federasyona teslim edildi.



Federasyon, 4 klasörden oluşan belgeleri özel bir odada inceleyecek. Bunun için federasyon binasında güvenliği olan bir “kozmik oda” hazırlandı. Kamera sistemi olan, parmak izi ile giriş çıkış yapılacak odadaki tüm işlemler kayıt altına alınacak.



Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, belgelerin gelmesiyle hareke geçeceklerini söylemişti. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 31 Temmuz'da oynanacak Süper Kupa Finali ileri bir tarihe ertelenmişti.





