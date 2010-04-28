Şike basketbola mı sıçardı?

T24 - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Genel Koordinatörü Murat Öztamur, Alanya'daki Erkekler Bölgesel Ligi Final Grubu müsabakalarında İstanbul Başakşehir'in, İstanbulspor'a isteyerek yenildiğini öne sürdü.





Öztamur, geçen hafta sonunda Alanya'da oynanan ve İstanbulspor'un 86-83 galibiyetiyle sonuçlanan maçın 2. Lig'e yükselen takımların belirlendiği sıralamayı doğrudan etkilediğini belirtti.





Bu sonuçla 11 puana yükselen İstanbulspor'un İkinci Lig'e çıktığını, kendilerinin de aynı puan ve averajla sıralamada altta yer aldıklarını ifade eden Öztamur, şöyle konuştu:





''Başakşehir, kendisinden kat kat daha güçsüz İstanbulspor'a hatır için isteyerek yenildi. Bunu maçı izleyen herkes gördü. Maçın kasedini MHK'ye teslim ettik, incelenecek. Başakşehirli oyunculara neden böyle yaptıklarını sorduğumuzda yorgun olduklarını söylediler. Oysa ertesi gün bizim karşımızda hepsi aslan kesildi. Ben 20 yıl basketbol oynadım, yıllardır da yöneticilik yapıyorum. İstanbulspor'un Başakşehir'i yenmesi normal şartlarda mümkün değil. Federasyonunun vereceği kararı bekliyoruz. Bu iş hatırla gönülle olmamalı. Yoksa güçsüz bir takımın çıkıp güçlü bir takımı bileğinin hakkıyla yenmesine sözümüz olmaz.''





İzmir Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı Kaptanı Mertol Coşkun da takım arkadaşları adına yaptığı yazılı açıklamada, Başakşehir takımının oyuncularından Mehmet Yıldızhan'ın, bazı takım arkadaşlarının söz konusu maçta bilerek oynamadığını, ancak kendisinin bu grupta yer almadığını söylediğini ileri sürdü.