Şikayetlerin yüzde 87'si tüketicinin lehine sonuçlanıyor

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, 2017 yılında piyasaya sunulan mal ve hizmetler ile diğer tüketici işlemleri üzerinden hakem heyetlerine ve tüketici derneklerine 35 binden fazla şikayet yapıldı. İlk sırada finansal şikayetler yer alırken, şikayetlerin yüzde 87’sinin tüketici lehine sonuçlandığı belirtildi.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, 2017 yılında, hakem heyetlerine yapılan başvurular hakkında bilgi verdi. Geçen yıl Bursa\'da piyasaya sunulan mal ve hizmetler ile diğer tüketici işlemleri üzerinden hakem heyetlerine ve tüketici derneklerine 35 binin üzerinde şikayet yapıldığını belirten Yılmaz, bu şikayetlerin yüzde 87’sinin tüketici lehine sonuçlandığını söyledi. Şikayetlerde, ilk sırada önceki yılda da olduğu gibi finansal hizmetlerin yer aldığını kaydeden Yılmaz, \"Bu konuda, hayat sigortası ve diğer masraf kalemleri önde geliyor. Finansal hizmetlerin ardından ayıplı mal ve hizmetler geliyor. Ayıplı mal ve hizmetlerde elektronik ürünler ve mobilya şikayetleri, abonelik sözleşmeleri ön plana çıkıyor. Üçüncü sırada da mesafeli sözleşmeler yani internet satışları, devre tatiller, kapıdan satışlar ve taksitli sözleşmeler var\" diye konuştu.

ÜLKE GENELİ BAŞVURU SAYISI 636 BİN

Ülke genelinde, hakem heyetlerine yapılan başvuru sayısının 636 bini aştığını da vurgulayan Yılmaz, \"Öncelik sırası, yine finansal hizmetlerdedir. Bunu ayıplı mal ve hizmetler takip etmektedir. Şikayetlerin yüzde 77’si, tüketici lehine; kalanı ise satıcı ve sağlayıcı lehine çözümlenmiştir\" dedi.

BAŞVURULARDA ÖNCEKİ YILLARA GÖRE AZALMA VAR

Önceki yıllara göre, şikayetlerde azalma olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, şunları söyledi:

\"Bunun 2 nedeni bulunmaktadır. Birinci neden, tüketici ve konut kredilerden alınan kredi tahsis ücretinin yasallaşması ve bu nedenle banka şikayetlerinin azalması. İkinci neden, hakem heyetlerine başvuru yapılması durumunda kararların 6 ayda çıkmış olmasıdır. 100 lira mağduriyetin giderilmesi için 6 ay beklenilmesi ve şikayetin haklı bulunması durumunda da paranın tahsil edilmesi süreçleri çok uzun olduğundan tüketici için hak aramak cazip olamamaktadır. Ayrıca 100 liranın alınması için avukat vekaleti için 100 liraya yakın notere para verilmesi, ayrıca tüketici için caydırıcı bir neden olmaktadır. Bu nedenlerle hem ülke genelinde hem de il genelinde tüketici şikayet sayıları azalsa da tüketici mağduriyetleri devam etmektedir.\"

Hakem heyetlerine başvuru parasal sınırlarının da 2018 yılı için yeniden düzenlendiğini belirten Sıtkı Yılmaz \"Buna göre, ilçelerde sınır 4 bin 570 liraya, illerde ise 6 bin 870 liraya kadardır. Bunun üzerindeki uyuşmazlıklara Tüketici Mahkemeleri veya Tüketici Mahkemeleri sıfatıyla görev yapan Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır\" dedi.

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