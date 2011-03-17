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ŞIK VE ŞENER'İN TUTUKLULUĞUNUN İTİRAZINA RET İSTANBUL (A.A)

17 Mart 2011 16:01

-ŞIK VE ŞENER'İN TUTUKLULUĞUNUN İTİRAZINA RET İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık ve Nedim Şener'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Ahmet Şık'ın avukatı Akın Atalay'ın 8, Nedim Şener'in avukatı Nurcan Çalışkan'ın da 9 Mart'ta tutuklamayı gerçekleştiren İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine verdikleri tutukluluğa itiraz dilekçeleri, mahkeme heyetince değerlendirildi. Mahkeme heyeti, bu yönde yapılan itirazları oy birliğiyle reddederek, Şık ve Şener'in tutukluluğunun devamına karar verdi.

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