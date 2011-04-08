Şık ve Şener'in tutukluluğuna devam

T24 - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliği, gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener'in de aralarında bulunduğu ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan 6 kişinin bu durumlarının devamına karar verdi.



CMK'daki ilgili hüküm gereğince İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliği ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin tutukluluk durumlarını incelemeye aldı.



Bu kişilerin tutukluluğuna ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, tutukluluğun devamı yönünde görüş bildirdi.



Savcının görüşüne karşı bir dilekçe veren Şener'in avukatı Nurcan Bayraktar, müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi.



Konuya ilişkin incelemesini tamamlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliği, avukat Bayraktar'ın talebinin reddine, 6 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.





