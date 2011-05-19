Şık ve Şener'e destek veren gazetecilere ceza

T24 - Kocaeli Gazeteciler Platformu üyesi gazetecilerine Ahmet Şık ve Nedim Şener için yaptıkları basın açıklamasıyla ilgili olarak para cezası kesildi.
Gazeteciler Ahmet Şık ile Nedim Şener’in tutukluluk hallerine itiraz için 5 Nisan’da Kocaeli’de protesto yürüyüşü ve basın açıklaması yapan Kocaeli Gazeteciler Platformu’nun 12 üyesine para cezası kesildi.
12 gazeteciye Kocaeli Valiliği’nin talimatıyla 5442 Sayılı İl İdareler Kanunun 11/C maddesi çerçevesinde Kabahatler Kanunu uyarınca 154’er lira para cezası uygulandı.
Basın açıklamasına katılan ve Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından isimleri tespit edilen 12 gazeteci polis karakoluna çağrılarak, 154 TL idari para cezası kesildiği tebligatları yapıldı. Haklarında işlem yapılan gazeteciler tebligatın iletildiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde Kocaeli Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz edebilecek.
5 Nisan’da yurt genelinde yapılan protestolara Kocaeli’nde de sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişiyi bulan topluluk katılmıştı. Topluluk önce Uğur Mumcu Parkı’nda biraraya gelmişti ve basın açıklaması yapılmıştı.
Daha sonra Sabri Yalım Parkı’nda süren etkinlikte, Ahmet Şık ve Nedim Şener’in serbest bırakılmasına yönelik konuşmalar yapılmıştı.