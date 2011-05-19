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Şık ve Şener'e desteğe ceza kesildi!

Ahmet Şık ve Nedim Şener için İzmit'te protesto yürüyüşü yapan 12 gazeteciye, 154'er TL para cezası kesildi.

19 Mayıs 2011 03:00

T24- Ergenekon tutuklusu gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener için İzmit'te protesto yürüyüşü yapan 12 gazeteciye, 'Kabahatler kanunu' uyarınca 154'er TL para cezası kesildi.




Gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın, yazdıkları kitaplarda Ergenekon tutuklularını destekledikleri iddiasıyla tutuklanıp cezaevine konulmasının ardından, Türkiye genelinde gazeteciler meslektaşlarına yapılan bu uygulamayı protesto etti. İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra birçok ilde gerçekleşterilen bu protesto yürüyüşlerinden biri de 5 Nisan’da İzmit kent merkezinde Kocaeli Gazeteciler Platformu’nun organizasyonuyla yapıldı. Sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katılımıyla yaklaşık 100 kişiyi bulan topluluk, önce Uğur Mumcu Parkı’nda biraraya geldi ve basın açıklaması yapıldı. Daha sonra Sabri Yalım Parkı’nda süren etkinlikte, Ahmet Şık ve Nedim Şener’in serbest bırakılmasına yönelik konuşmalar yapıldı.

Valiliğim talimatıyla ceza

Polisin yaptığı tesbitlerin ardından, Uğur Mumcu Parkı’ndaki basın açıklamasının izin alınmadan yapıldığı gerekçesiyle buradaki etkinliğe katılan 12 gazeteciye Kocaeli Valiliği’nin talimatıyla 5442 Sayılı İl İdareler Kanunun 11/C maddesi çerçevesinde Kabahatler Kanunu uyarınca 154’er lira para cezası uygulandı.

Basın açıklamasına katılan ve Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından isimleri tespit edilen 12 gazeteci polis karakoluna çağrılarak, 154 TL idari para cezası kesildiği tebligatları yapıldı. Haklarında işlem yapılan gazeteciler tebligatın iletildiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde Kocaeli Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz edebilecek.

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