Şık ve Şener'den Avrupa'ya selam

T24- Ergenekon kapsamında tutuklanan gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Stefan Füle'ye selam gönderdi.

“Ergenekon” soruşturmasında tutuklanan gazeteciler Nedim Şener ile Ahmet Şık'ın avukatı Fikret İlkiz, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Balkanlarda ve Türkiye'de Basın Özgürlüğü: Sesinizi Yükseltin" adlı konferansa katıldı.

Avukat İlkiz, "Gazetecilerin gazetecilikleri sorgulanıyor, iki gazetecinin sizlere gönderdikleri selam çerçevesinde onları korumak bizim görevimiz" dedi.

Genişlemeden Sorumlu üye Stefan Füle de toplantıda Türkiye'deki basın özgürlüğü konusunda gelinen noktadan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Neelie Kroes ise "Türkiye'de son günlerde internet filtreleri tartışılıyor. Bu çok endişe verici" dedi.