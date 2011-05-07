T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şık ve Şener'den Avrupa'ya selam

Fikret İlkiz, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansa katıldı.

07 Mayıs 2011 03:00

T24- Ergenekon kapsamında tutuklanan gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Stefan Füle'ye selam gönderdi.

 “Ergenekon” soruşturmasında tutuklanan gazeteciler Nedim Şener ile Ahmet Şık'ın avukatı Fikret İlkiz, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Balkanlarda ve Türkiye'de Basın Özgürlüğü: Sesinizi Yükseltin" adlı konferansa katıldı.

Avukat İlkiz, "Gazetecilerin gazetecilikleri sorgulanıyor, iki gazetecinin sizlere gönderdikleri selam çerçevesinde onları korumak bizim görevimiz" dedi.

Genişlemeden Sorumlu üye Stefan Füle de toplantıda Türkiye'deki basın özgürlüğü konusunda gelinen noktadan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Neelie Kroes ise "Türkiye'de son günlerde internet filtreleri tartışılıyor. Bu çok endişe verici" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24