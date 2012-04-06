Şık ve Şener Danimarka PEN Onur Üyesi Seçildi

Danimarka PEN Başkanı Jerichow, Türkiye PEN Başkanı Günersel'e mektup yazarak gazeteci Ahmet Şık ve Nedim Şener'in Danimarka PEN tarafından onur üyesi seçildiğini duyurdu.

Danimarka PEN Başkanı Anders Jerichow, Türkiye PEN Başkanı Tarık Günersel'e mektup yazarak OdaTV Davası kapsamında 375 gün tutuklu kalan ve 12 Mart'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen gazeteciler Ahmet Şık ile Nedim Şener'i onur üyesi seçtiklerini belirtti.

Bianet'te yer alan habere göre; Şener ile Şık'ın demokrasi mücadelesi sürecinde uğradıkları haksızlığa değinen Anders Jerichow, yeni soruşturma ihtimali ile tehditler olmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Danimarka PEN Merkezi olarak bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunacaklarını belirtti. PEN Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Merkezi Başkanı Tarık Günersel ise Danimarka PEN Başkanı Anders Jerichow'a teşekkür mesajı göndererek bu jestin Türkiye'deki bütün demokratlar için anlamlı olduğunu belirtti. Günersel laikliğin ifade özgürlüğü için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.