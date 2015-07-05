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Sık seyahat edenlere emniyetten iyi haber

Vatandaşlar, bir ülke için vize işlemleri devam ederken bir başka ülkeye gitme durumlarını belgeledikleri takdirde adlarına 2 adet pasaport tahsis edilebilecek

05 Temmuz 2015 00:14

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların, bir ülke için vize işlemleri devam ederken bir başka ülkeye gitme durumlarını belgeledikleri takdirde ikinci pasaportu alabilmelerine imkân veren yeni bir uygulama başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, özellikle meslekleri gereği çok sık seyahat eden vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve ekonomik zarara uğramalarının önlenmesi amacıyla yeni bir uygulamaya geçti.

Bu kapsamda vatandaşlar, bir ülke için vize işlemleri devam ederken bir başka ülkeye gitme durumlarını belgeledikleri takdirde adlarına 2 adet pasaport tahsis edilebilecek. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://epasaport.egm.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

 

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