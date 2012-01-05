T24 - Odatv davasında savunmasını veren gazeteci Ahmet Şık, ''Kitapla gelmedim patlar diye'' dedikten sonra devam etti: ''Ben gazeteciyim. Gerçeğin peşinde bir gazeteciyim. Kimseden talimat alarak haber yazmadım.''



Ahmet Şık'ın savunmasının tam metni için tıklayın...



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İstanbul Adalet Sarayı'ndaki özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında görülen “Odatv” duruşmasına tutuklu sanıklar Prof. Dr. Yalçın Küçük, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın, Şükrü Doğan Yurdakul, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Muhammet Sait Çakır, Coşkun Musluk, Müyesser Uğur ile tutuksuz sanık İklim Ayfer Kaleli katıldı. Diğer tutuksuz sanık Ahmet Mümtaz İdil ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya gelmedi.



Davanın tutuklu sanıklarından Kaşif Kozinoğlu ise cezaevinde rahatsızlanarak 12 Kasım’da hayatını kaybetmişti.



Bir önceki celsede savunması yarım kalan sanık Coşkun Musluk, mesleki faaliyetlerinden dolayı suçlandığını ifade ederek ''Gazetecilik ve sosyal hayatımla ilgili telefon görüşmelerim iddianameye konulmuş. Bu görüşmelerim nedeniyle terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorum'' dedi.



Musluk şöyle konuştu:''Bu davayla ilgili bir halk jürisi oluşmuştur. Bu davayı savunan cemaatin dışında bir tek gazete veya gazeteci yoktur. Ayrıca bu davanın iddianamesinin kabul edilmesi, AK Parti karşıtı herkesi tehdit altında bırakmıştır.''



Duruşmayı CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, gazeteciler Uğur Dündar ve Ruşen Çakır da izliyor.

'Kitapla gelmedim patlar diye'



Duruşma Ahmet Şık'ın yazılı savunmasını okumasıyla devam ediyor. Şık savunmasında şunları söyledi: ''Neden burada olduğumu hala bilmiyorum. Tahliyemi de talep etmiyorum. Ben gazeteciyim. Gerçeğin peşinde bir gazeteciyim. Kimseden talimat alarak haber yazmadım. Kitapla gelmedim patlar falan diye.



Haberler ve yorumlar delil olmuş, örgütsel dökümanlarin tarihi de eski aslında. Odatv'de yayınlanan 84 alıntı yazı suç diye delil klasörüne konmuş. Böyle lakayıt bir inceleme olamaz. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi delil olarak iddianameye konmuş. Savcı için de söylemiştim 'dokunan yanar' diye. O da yandı.''