-Sık egzersiz erken menopoz riskini artırıyor NEW YORK (A.A) - 12.10.2011 - Japonya'da yapılan bir araştırma, sık egzersiz yapan ve sağlıklı beslenen kadınlarda erken menopoz riskinin daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Gifu Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada araştırmacılar, yaşları 35 ve 56 arasında değişen 3,100'den fazla kadına on yıllık bir süre içinde beslenme ve egzersizle ilgili anket yaptılar. Araştırma, erken menopoza girme olasılığının sık egzersiz yapan kadınlarda yüzde 17, doymamış yağ ağırlıklı beslenen kadınlarda ise yüzde 15 oranında fazla olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar, egzersizin östrojen hormonu düzeyini düşürdüğü için erken menopoza yol açabileceğini belirtti.