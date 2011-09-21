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Siirt'ten sonra Bitlis'te de saldırı: 1 şehit

Siirt’in ardından Bitlis’te de polis meslek yüksek okuluna saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi.

21 Eylül 2011 03:00

T24 - Siirt’in ardından Bitlis’te de polis meslek yüksek okuluna saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis öğrencisinin şehit olduğu bildirildi.

Bitlis'te Polis Meslek Yüksekokulu'na bu sabah saat 09.10 sıralarında uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sırasında 1 öğrenci şehit oldu.

Bitlis çıkışında ve kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki TOKİ konutları yakınında bulunan Polis Meslek Yüksekokuluna saat 09.10 sıralarında PKK'lılar uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırı sırasında 1 polis adayı şehit oldu. Dağlık kesimden açılan ateş sırasında yaralananlar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.


Siirt'te de saldırı

Ankara’da üç kişinin öldüğü patlamanın ardından akşam saatlerinde de Siirt’te saldırı düzenlenmişti. Polis meslek yüksek okulu yakınlarında bir otomobile düzenlenen saldırıda 4 kadın yaşamını yitirdi.


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