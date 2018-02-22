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Siirt'ten PÖH timi, 'Zeytin Dalı Harekatı' için uğurlandı

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na Siirt'ten katılacak özel harekat polisleri, dualarla bölgeye uğurlandı

22 Şubat 2018 15:03

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na Siirt\'ten katılacak özel harekat polisleri, dualarla bölgeye uğurlandı. 
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alacak 60 kişilik PÖH timi, Siirt\'ten dualarla uğurlandı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama törenine Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Jandarma Alay Komutanı Albay Kemal Belek, özel hareket polisleri ve aileleri ile Siirtliler katıldı. Siirt Müftüsü Faruk Avras\'ın dua okumasının ardından polisler, aileleriyle bir araya gelerek, vedalaştı. Bir özel hareket polisi, \"Vatanımız için canımızı vermeye hazırız. Bize verilen görevi yerine getirmek için Afrin\'e gidiyoruz. Burada, vatanımız ve milletimiz için savaşacağız\" dedi. 
Siirt Belediyesi tarafından polisler için kurban kestirildi. Uğurlama töreninde \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\", \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganları atıldı. Duaların okunmasının ardından PÖH timi, bölgeye yolcu edildi. 

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