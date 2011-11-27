Siirt'teki utanç davasının firari sanığı Fahrettin Kuzu 19 ay sonra yakalandı

T24 - Siirt’ te, Nisan 2010 tarihinde 2’si kızkardeş 4 ilköğretim okulu öğrencisine cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle 35 kişi ile birlikte hakkında dava açılan ve 19 aydır aranan Gazi İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Fahrettin Kuzu, Batman’da düzenlenen operasyonla yakalandı.





Siirt’te, geçen yıl Nisan ayında Gazi İlköğretim Okulu öğrencisi 2 kız kardeşin başlarından geçenleri öğretmenlerine anlatması ile ortaya çıkan cinsel istismar skandalı ile ilgili açılan davanın bir numaralı sanığı olan ve olayın ortaya çıkması ile emekliye ayrılan okul müdür yardımcısı Fahrettin Kuzu hakkında Siirt Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada tutuklama kararı verildi.





19 aydır aranan Fahrettin Kuzu dün gece Batman ve Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği operasyonda yakalanarak Siirt’e getirildi. Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürü Gülbey Yolcu, 19 aydır firari olarak aranan Fahrettin Kuzu’nun dün gece Batman’da yakalandığını belirterek, "Yakalanması için 19 aydır çalışıyorduk. Batman’a gelip ev tuttuğunu ve yerleşmek üzere olduğu istihbaratını aldıktan sonra Batman polisi ile eve yerleşmek üzereyken yakaladık. Siirt Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgudan sonra mahkemeye çıkarılacak" dedi.

Duruşmadan 4 gün önce yakalandı



Fahrettin Kuzu’nun bir numaralı sanık olarak yargılandığı Siirt Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki cinsel istismar davasının 30 Kasım günü duruşması var.



Emekli olduktan sonra bankadan maaşını çeken ve bir türlü yakalanmaması tepkiye neden olan Fahrettin Kuzu’nun duruşmadan 4 gün önce yakalanması davadaki müdahil avukatları sevindirdi. 2 Kasım’da gerçekleşen, tutuklu 10 sanığın hazır bulunduğu duruşmada, Adli Tıp Kurumu’nun kızkardeşler S.T. ve H.T. ile ilgili gelen 70 sayfalık raporları okundu. Adli Tıp raporlarının sonuç bölümünde, ’istismarcı sayısının çokluğu ve istismar süresinin uzunluğu dikkate alındığında iki kardeşin ruhsal çözüntülerinin her istismardan sonra arttığı’ belirtildi.



Adli Tıp raporlarına itiraz eden sanık avukatlarının talebi üzerine 2 kızkardeş ve annelerinin ifadelerinin yeniden talimat ile alınmasına karar verildi. Mahkeme, yargılamanın daha hızlı yapılabilmesi için tutuklu ve tutuksuz sanıkların dosyalarını ayırırken, dosyanın firari sanığı olan Fahrettin Kuzu’nun da ayrı yargılanmasına karar verdi.

Skandal nasıl ortaya çıktı?



Nisan 2010 tarihinde ilköğretim öğrencisi 14 yaşındaki H.T. ve 16 yaşındaki ablası S.T.’nin, başlarından geçen olayları rehber öğretmene anlatmasıyla ortaya çıkan skandal üzerine 35 kişi gözaltına alındı. S.T. kız kardeşi H.T. ile G.E. ve Ş.Y.’ye cinsel istismarda bulunanlar arasında bakkal, manav, tuhafiyeci ve iki de kamu görevlisinin olduğu ortaya çıktı.



Siirt Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan toplam 35 kişi sorgulandı, 15’i hakkında tutuklama kararı verildi. H.T.’nin anlatımları sonrası aranan okul müdür yardımcısı Fahrettin Kuzu, hakkında çıkan iddialardan sonra emekli oldu ve ortadan kayboldu. Dosyada sadece 10 sanık tutuklu olarak yargılanıyor. Sanıklar için 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İki eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı



Gazi İlkörğtim Okulu Müdür Yardımcısı Fahrettin Kuzu, polis aracıyla, sıkı güvenlik önlemleri altında Siirt Adalet Sarayı’na getirdi. Savcılığa ifade vermek üzere getirilen sanık Kuzu, polis aracından indirildikten sonra iki eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı.



19 ay sonra yakalanan Kuzu’nun savcılıktaki ifadesi sürüyor.



