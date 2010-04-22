Siirt'teki tecavüze devlet el koydu

T24 - Siirt’te birçok kişinin bilip kimsenin konuşmadığı, iki küçük kız kardeşin şikayetiyle ortaya çıkan tecavüz suçlamalarına devlet el koydu.



15 kişinin tutuklandığı soruşturmada, vali talimatıyla iki kamu görevlisi açığa alındı.



Siirt’te ilköğretim öğrencisi 4 kıza tecavüz ettikleri gerekçesiyle 15 kişinin tutuklanması, 25 kişinin de gözaltına alınması bomba etkisi yarattı.



Vali Necati Şentürk, kentte büyük tepki çeken olaya adı karışan 2 kamu görevlisinin açığa alındığını söyledi. Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Karamık da, cinsel istismarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve konu hakkında gizlilik kararı bulunduğunu belirtti.





2 derken 4 mağdur çıktı



Siirt’te bir ilköğretim okulunda 16 ve 14 yaşlarında iki kız kardeşe bir müdür yardımcısı da dahil pekçok kişinin tecavüz ettiği ve pazarlandığı iddia edildi. Bu iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bugüne kadar 4 ayrı kıza tecavüz edildiği gerekçesiyle 15 kişi tutuklandı, 25 kişi gözaltına alındı. Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Karamık, soruşturmanın halen sürdüğünü ve gizlilik kararı aldıklarını açıkladı. Karamık, basında çıkan haberler üzerine de ayrı bir soruşturma başlattıklarını söyledi.





Kızlara Bakan koruması



Siirt Valisi Necati Şentürk de, savcılık soruşturmasının yanı sıra kendilerinin de idari yönden soruşturma başlattıklarını söyledi.



Vali Şentürk, iddialarda adı geçen firari müdür yardımcısı ile bir kamu kuruluşunda çalışan teknisyen alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.



Bu arada, tecavüz olayıyla ilgili, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın talimatı doğrultusunda, Siirt İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü mağdur kız öğrenci ve ablasını koruma altına aldığı öğrenildi. İki kardeşe sosyal ve psikolojik destek verilmeye başlandı. Mağdurların güvenlik amacıyla başka bir kente gönderildiği de bildirildi.





