Siirt'teki saldırıda ihmal mi var?

T24 - Siirt'teki çatışmada şehit düşen Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Erdal Canbulat'ın üslerine bilgi verdiği iddia edildi.







Milliyet gazetesinin haberine göre, Siirt Pervari'de 6 askerin şehit olduğu saldırıda Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Erdal Canbulat'ın, çatışmadan bir saat önce teröristlerin telsiz konuşmasına ulaştığı ve 'saldıracaklar' diye üstlerini bilgilendirdiği öğrenildi. Bu durum da saldırıda ihmal mi var? sorusunu akıllara getirdi.

Siirt'teki saldırıdan 1 saat önce üstlerine bilgi veren Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Erdal Canbulat'ın uyarısına ve 10'un üzerinde ihbara rağmen bölgeye, 'arazinin uygun olmaması ve yollara PKK'lılarca mayın döşenmesi' gerekçesiyle herhangi bir takviye birlik gönderilmedi. Bölgeye gönderilen helikopterlerin ise yoğun ateş sebebiyle araziye indirilemediği kaydedildi.





Yemek saatini beklediler

Tüm bu 'ihmal' iddialarının savcılık tarafından incelendiği bilgisine ulaşıldı. Okul lojmanında kalan öğretmenleri kalkan yaptığı ortaya çıkan PKK'lı teröristler, saldırıyı askerin yemek saati olan 17.30 sularında gerçekleştirdi.





Kadın terörist şehidin silahını kullandı

Köyde 20 korucu, karakolda da 80 askerin görev yaptığı belirtiliyor.

Teröristlerin, saldırı sırasında karakol mevzilerinden ikisini ele geçirdiği ortaya çıktı. Kadın bir teröristin, mevziye el bombası atarak bir askeri şehit ettiği, şehidin kullandığı silahla da diğer askerlere ateş açtığı öğrenildi. Kadın terörist mevzide öldürüldü.

Savcılık, olayla ilgili 'ihmal' iddialarını inceliyor.







