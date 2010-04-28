Siirt'teki okul müdür vekili görevden alındı

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde geçen yıl 8 ilköğretim öğrencisinin iki bebeğe tecavüze edip, birini öldürdüğü olayın ortaya çıkmasıyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Okul dışında meydana gelen olayın ortaya çıkmasının ardından okul müdür vekili ile iki yardımcısı görevden alındı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamayla duyurlan görevden alınmalarla birlikte, Vatan gazetesinde yayınlanan "Müfettişler de bir yıl sorna gitti" (28 Nisan 2010) başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada haberin yanlış bir kurguyla oluşturulduğu, "15 Nisan 2009'da okul dışında meydana gelen elim vakanın ortaya çıkmasının ardından ise Bakanlık makamının 29 Nisan 2009 tarihli 3970 sayılı olurları ile Teftiş Kurulu Başkanlığınca iki Bakanlık müfettişi görevlendirildiği" belirtildi.





Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yazılı açıklamada, bugün bir gazetede ''Müfettişler de bir yıl sonra gitti'' başlıklı haber yayımlandığı belirtilerek, ''haberin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı, yanlış bir kurguyla oluşturulduğu'' kaydedildi.





Haberde, ''(Nitelikli cinsel istismar) olayı ile ilgili konuyu araştırmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nın geç hareket ettiği ve müfettişleri bir yıl sonra Siirt'e gönderdiğinin iddia edildiği'' belirtilen açıklamada, şöyle denildi;





''Siirt Merkez Gazi İlköğretim Okulu'nda çalışan rehber öğretmenimizin gayretleriyle 13 Nisan 2010 tarihinde ortaya çıkan bu cinsel istismar olayının ardından okul müdür yardımcısı F.K hakkında ilköğretim müfettişleri tarafından aynı gün (13 Nisan 2010) hemen bir disiplin soruşturması açılmış ve söz konusu kişi görevden uzaklaştırılmıştır.





F.K hakkındaki Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan adli soruşturma da devam etmektedir. Ayrıca, bununla yetinilmemiş Sayın Bakanımızın talimatıyla bir ekip kurulmuş, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ile biri kadın olmak üzere iki Bakanlık müfettişi konuyla ilgili görevlendirilmiştir.





Siirt'in Pervari ilçesinde 15 Nisan 2009'da okul dışında meydana gelen elim vakanın ortaya çıkmasının ardından ise Bakanlık makamının 29 Nisan 2009 tarihli 3970 sayılı olurları ile Teftiş Kurulu Başkanlığınca iki Bakanlık müfettişi görevlendirilmiş, okul yöneticileri ve öğretmenlerinin idari açıdan olaya tesir edebilecek düzeyde bir kusur, kasıt veya ihmallerinin olup olmadığı disiplin yönünden soruşturulmuştur.





İhmali bulunan okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları hakkında disiplin ve idari yönden çeşitli cezalar uygulanmış ve okul müdür vekili ile iki yardımcısı görevden alınmıştır. Olayın adli boyutu ise Siirt Pervari Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülmektedir. Bu konu hakkındaki tüm detaylar da 26 Nisan 2010'da bizzat Sayın Bakanımız tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.''





Bakanlığın açıklamasında belirttiği ve Vatan gazetesinde yayınlanan "Müfettişler de bir yıl sonra gitti" (28 Nisan 2010) başlıklı haber de şöyle:







Müfettişler de bir yıl sonra gitti







Siirt’teki tecavüz olaylarının ‘eski’ olduğunu ve gereken her şeyin yapıldığını belirten yetkililer basına kıza dursun Milli Eğitim Bakanlığı bir yıl önceki olayı araştırmak için iki müfettişi dün kente gönderdi.





Siirt’teki cinsel istismar iddiasını incelemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen 2 müfettiş çalışmalara başladı. Siirt’te bir ilköğretim okulunda meydana geldiği iddia edilen “nitelikli cinsel istismar olayı”nı araştırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Sevinç Ünal, Müfettiş Çelik Demir ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Dr. Ruhi Kılıç, Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Sezgin, Çankaya İlçesi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Günsu Ertunç, kente geldi.





Müfettişler, Vali Necati Şentürk ile görüşmek üzere Siirt Valiliğine geçti. Siirt’te bir ilköğretim okulundaki bir kız çocuğu ile ablasına cinsel istismarda bulundukları iddiası üzerine Siirt Valiliğince olayın incelenmesi amacıyla müfettiş talebinde bulunulmuştu.







3 kişi daha tutuklandı







Sİİrt’te bir ilköğretim okulunda meydana geldiği iddia edilen “nitelikli cinsel istismar olayı” ile ilgili gözaltına alınan 3 kişinin emniyet müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Siirt’te bir ilköğretim okulunda okuyan kimliği açıklanmayan kız öğrenci ile ablasına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla daha önce adli makamlara sevk edilen 25 kişiden 15’i tutuklanmıştı.







CHP’lilere protesto







Sİİrt’te bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun CHP’li üyeleri İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve Sivas Milletvekili Ahmet Malik Ejder, beraberlerindeki CHP Siirt İl Başkanı Muhdi Koyuncu ile geçen yıl Pervari’de meydana gelen tecavüz olayını araştırmak üzere ilçeye geldi. Heyet, geçen yıl meydana gelen olayda ölen küçük kızın evine giderek baş sağlığı dileğinde bulundu. Heyet, kaymakamlık girişinde protesto edildi. Kaymakamlık binası önünde toplanan ve ellerinde “Siirt, Pervari Mağdur”, “CHP bu halkı temsil edemez”, “Sorumsuz medya geçen sene neredeydin” yazılı dövizler taşıyan grup heyeti protesto etti.







'Namusumuz özgürlüğümüzdür'







Şırnak’ta bir grup, Siirt’teki cinsel istismar iddialarını kınadı. Aralarında Şırnak TSO, Şırnak Barosu ve Şırnak Kadın Derneği’nin bulunduğu grup, Şırnak BDP İl binası önünde toplanarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Grup adına basın açıklamasını okuyan Leyla Birlik, erkek egemen zihniyetinin kadını “alınıp satılan bir mal” algılayışına sahip olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: “Tecavüz, çocukların ve kadınların beden bütünlüğüne ve ruh sağlığına dönük en ağır şiddet biçimlerinden biridir. Siirt’te ilköğretim çağındaki 7 kız öğrencinin iki sene boyunca tecavüze maruz bırakılması olayı karşısında öfkemiz sonsuzdur.” “Tecavüzü çocuklara yakıştırmayın”, “Tecavüzcüleri cezasız bırakmayın” ve “Siirt’te yaşanan vahşeti kınıyoruz” sloganları atan ve ’Namusumuz özgürlüğümüzdür’ pankartı açan grup, daha sonra dağıldı.

