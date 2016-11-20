Siirt'teki maden faciasında saha işletme müdürü tutuklandı

Siirt’in Şirvan ilçesindeki maden ocağında, 5 işçinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de halen toprak altında olduğu göçük olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, işletme müdürü M.O. tutuklandı

5 şüpheli için karar

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, maden ocağında meydana gelen heyelan nedeniyle Siirt Cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli şahsın adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

Firma sahibi serbest

Açıklamada, "İl Jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından, Adli Makamlara sevk edilen İş Güvenliği Uzmanı M. K. ve S. K., Saha Başmühendisi S.K., Taşaron Firma sahibi N.A. serbest bırakılmıştır. Savcılık sorgusunun ardından Mahkemeye sevk edilen İşletme Müdürü Mehmet Oğuz tutuklanmıştır" denildi.