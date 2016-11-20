Siirt'teki maden faciasında 6'ncı cenazeye ulaşıldı

Siirt'in Şirvan ilçesindeki bakır madeninde meydana gelen heyelan faciasında 6'ıncı işcinin cansız bedenine ulaşıldı. 10 işçi ise hâlâ göçük altında kurtarılmayı bekliyor.
Ne olmuştu?
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, maden ocağında meydana gelen heyelan nedeniyle Siirt Cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli şahsın adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.
Firma sahibi serbest bırakılmıştı
Açıklamada, "İl Jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından, Adli Makamlara sevk edilen İş Güvenliği Uzmanı M. K. ve S. K., Saha Başmühendisi S.K., Taşaron Firma sahibi N.A. serbest bırakılmıştır. Savcılık sorgusunun ardından Mahkemeye sevk edilen İşletme Müdürü Mehmet Oğuz tutuklanmıştır" denildi.