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Siirt'teki maden faciasında 6'ncı cenazeye ulaşıldı

10 işçi ise hâlâ göçük altında kurtarılmayı bekliyor

20 Kasım 2016 15:44

Siirt'in Şirvan ilçesindeki bakır madeninde meydana gelen heyelan faciasında 6'ıncı işcinin cansız bedenine ulaşıldı. 10 işçi ise hâlâ göçük altında kurtarılmayı bekliyor.

Ne olmuştu?

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, maden ocağında meydana gelen heyelan nedeniyle Siirt Cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli şahsın adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

 

Firma sahibi serbest bırakılmıştı

 

Açıklamada, "İl Jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından, Adli Makamlara sevk edilen İş Güvenliği Uzmanı M. K. ve S. K., Saha Başmühendisi S.K., Taşaron Firma sahibi N.A. serbest bırakılmıştır. Savcılık sorgusunun ardından Mahkemeye sevk edilen İşletme Müdürü Mehmet Oğuz tutuklanmıştır" denildi.

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