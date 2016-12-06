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Siirt'teki maden faciasına ilişkin 4 kişi tutuklandı

17 Kasım'da meydana gelen göçükte 12 madenci hayatını kaybetmişti

06 Aralık 2016 15:55

Siirt'in Şirvan ilçesinde 12 madencinin hayatını kaybettği faciya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.

Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde 17 Kasım'da meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçiler için başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramalar 90 uzman personel ve 40 iş makinesiyle devam ederken, şimdiye kadar toprak altında kalan 12 işçinin cenazesine ulaşıldı.

Enkaz altında kalan 4 işçiye ulaşma çalışmaları da sürüyor.

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