Siirt'teki kimyasal zehirlenmeye 2 gözaltı

Siirt'te 92 kişinin kimyasal maddeden zehirlendiği olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Valilik 1 kişinin ise arandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalandığı, bir kişinin ise arandığı bildirildi.

Aktaş köyünde meydana gelen olayda bir varilden sızan gazdan etkilenen 92 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, zehirlenmeye klor gazının neden olduğu belirtilmişti.

Hastanedeki 43 kişinin tedavisi sürüyor.