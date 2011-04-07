-SİİRT'TEKİ KAZADA 1 ASKER ŞEHİT OLDU SİİRT (A.A) - 07.04.2011 - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan asker Yusuf Yaşar (21) şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, askeri zırhlı aracın bir minibüs ile çarpışması sonucu yaralanan ve Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Diyarbakır doğumlu asker Yusuf Yaşar, şehit oldu. Hakim Aşan yönetimindeki 56 AR 200 plakalı minibüs, yeni Eruh karayolu E Tipi Kapalı Cezaevi yakınlarında karşı yönden gelen Recep Mandıra'nın kullandığı zırhlı askeri araçla çarpışmış, kazada yaralanan minibüs sürücüsü Aşan ve Halil Demir ile askerler Recep Mandıra, Bülent Olgun, Hakan Payalan, Semih Talu, Yusuf Yaşar, Abdüsselam Can ve Cihan Keskin Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.