'Siirt'teki ihmali tespit etmeye çalışıyoruz'

T24 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, Siirt'teki ''cinsel istismar'' olayıyla ilgili, ''Kamu görevlileri adına bir ihmal olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz'' dedi.





Üskül, Siirt Valiliği önünde yaptığı açıklamada, Siirt halkının bu olaylar nedeniyle zan altında bırakılmaması gerektiğini söyledi.





Bu tür olayların dünyanın her yerinde olabileceğini belirten Üskül, ''Değişik görüşmeler yaptık. Burada yapmaya çalıştığımız kamu görevlileri adına bir ihmal olup olmadığını tespit etmektir. Hem görüşmeler yapıyoruz hem bilgi ve belgeleri yazılı olarak alıyoruz. Görüşmelerimiz henüz bitmedi. Ankara'ya döndüğümüzde değerlendirmelerimizi iki komisyon olarak yapacağız ve raporlarımızı hazırlayacağız. Önemli olan bunların incelenmesi açığa çıkartılması, sorumlular varsa bunların tespit edilmesi ve haklarında gereken işlemlerin yapılmasıdır. Biz bunu sağlayabilmek için buradayız. Yoksa Siirt halkını bütün bu olayların dışında tutuyoruz''dedi.





Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Üskül, ''Bu tür olaylar toplumun üzerini örtmeye çalıştığı, gizlemeye çalıştığı olaylardır. Kimse böyle bir şeyin açığa çıkmasını istemiyor. İhmal var mı yok mu şu anda incelemelerimizi tamamlamış değiliz. İncelemelerimizi tamamladıktan sonra ancak raporumuzu yazdığımızda bu konudaki kanaatimizi belirteceğiz'' dedi.





Üskül, Yatılı İlköğretim Bölge Okulları konusunda da alt komisyonların Pervari'de çalışma yapacağını sözlerine ekledi.





TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit de olayda ihmal olup olmadığının kısa sürede gün yüzüne çıkacağını ifade etti.