Siirt'teki dev HES projesinde durdurma yok, çalışmalar askıya alındı

2009 yılından bu yana Siirt'teki Çetin Barajı HES projesini yürüten Norveç devletine ait Statkraft firması, 601 milyon euro yatırım tutarı olan 517 MW'lık Çetin Barajı ve HES projesi inşaatının bir bölümünün geçici olarak askıya alındığını, yatırımın tamamen durdurulmasının sözkonusu olmadığını bildirdi. Dün basında çıkan haberlerde, 1 milyar dolarlık dev projenin durdurulduğu, 900 işçinin de izne gönderildiği iddia edilmişti.

Statkraft'tan verilen bilgide, "Ana yüklenici Salini Ipregilo’nun yerel istihdam, alt-yükleniciler, sağlık-iş güvenliği ve genel güvenlik konularında yaşadığı sorunlar pek çok alanda işlerin geçikmesine sebep olmaktadır. Projede ilerleme kaydedilebilmesi için şartların önemli ölçüde iyileştirilmesi gerekmektedir" denildi."

Statkraft Çetin Projesi'ndeki inşaat işlerinin bir bölümünü kısa süreli ve geçici olarak askıya alma kararı almıştır" diyen yetkili, şunları söyledi:

"Bazı yayınlarda terör ve güvenlik konusu ön plana çıkarılmış ama şirketimiz tarafından bu yönde bir açıklama yapılmamıştır. Bu süreçte inşaat işlerinin bir bölümünün geçici olarak durdurulması sebebiyle sahada görevli personel sayısı azaltılmıştır. Yatırımın durması söz konusu değildir. Amacımız Çetin Projesi'ni zamanında ve güvenli bir biçimde tamamlamaktır."