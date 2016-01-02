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Siirt’teki baraj faciasında fatura, hayatını kaybeden 6 kişiye kesildi!

Bilirkişi raporuna göre kazanın gerekçesi uyarı tabelalarının okunmaması oldu

02 Ocak 2016 12:53

Siirt’te Botan çayında baraj kapaklarının açılması nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin ilk bilirkişi raporunda baraj işletmecisi ve devlet kusurlu bulunmuştu. Hazırlanan yeni rapora göre  kazanın gerekçesi, uyarı tabelalarına ve siren sistemine karşın çay üzerindeki adacıklarda piknik yapılması olarak gösterildi. 

Cumhuriyet’ten Fırat Kozok’un haberine göre baraj işletmecisini ve devleti sorumlu bulan raporun ardından şirketin talebiyle hazırlanan ikinci bilirkişi raporunda kazanın gerekçesi, uyarı tabelalarına ve siren sistemine karşın çay üzerindeki adacıklarda piknik yapılması olarak gösterildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Bu rapor, devletin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu kadar fakirliğin olduğu bir yerde, ‘Neden yazıyı okumadın’ denemez. Şirkete de ‘Bir devriye aracı çıkarsaydın, insansız hava aracı kullansaydın’ denilebilir. Ölenleri sorumlu tutanları kamu vicdanı affetmez” dedi.

Raporda, su yatağındaki “Suyun Ani Yükselmesinden Dolayı Suya Girmek Yaklaşmak Tehlikeli ve Yasaktır” ikaz levhalarının, DSİ tarafından belirlenen standartlara uygun olduğu belirtilirken barajda ayrıca siren ve ışık ile uyarıda bulunulduğu ve siren sisteminin çalıştığı ifade edildi.

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