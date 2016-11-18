Siirt’teki bakır madeninde göçük; 4 işçi hayatını kaybetti, 12'si göçük altında

Siirt'in Şilvan ilçesi Maden köyündeki Ciner Grubu'na bağlı Park Elektrik'in taşeron şirketi Antlar İnşaat'ın çalışmasında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 işçinin cenazesine ulaşıldı. Dün saat 20.30'da meydana gelen göçükte mahsur kalan 12 işçiye ulaşma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Siirt'teki bakır madeninde meydana gelen göçüğün altında kalan bir işçiyle temas kuruldu. Kardeşi göçük altındaki işçinin görüntülü arama yaptığını ve konuştuklarını söyledi. Bölgeden bildiren muhabir CNN Türk canlı yayında GSM şirketlerinin sinyalin geldiği bölgeyi tespit ettiğini, arama çalışmalarının o bölgeye doğru başlatıldığını bildirdi.

AFAD Başkanvekili Mehmet Halis Bilden, Siirt'te bakır madeninde meydan gelen göçüğün altında kalan işçiler, devam eden arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bilden, göçük altından bir işçinin telefonla aradığını doğrulayarak "Telefonla bir işçinin aradığı doğrudur, bana da ulaştı o bilgi. Hızlı bir şekilde kendim o bölgeye gittim. Canlı ulaşabileceğimizi tahmin etmiyorum, inşallah ulaşırız" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu ocak özel bir işletme, çalışmalar valilik, başbakanlık, bütün birimlerce devam ediyor. Açık ocak olması ve yağış nedeniyle çalışmalar ağır ilerliyor" dedi.

Siirt'in Şirvan ilçesinin Maden köyünde bulunan ve Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından işletilen bakır madeninde yaşanan göçükte ilk olarak 3 işçinin cesedi toprak altından çıkarıldı. Bölgeye Siirt, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Erzurum'dan sevk edilen AFAD, Sağlık Bakanlığından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılayı, jandarma, maden şirketine ait ekipler ile köpekli arama timlerince başlatılan çalışmalar sürüyor. Cenazeler otopsi için Siirt Devlet Hastanesine götürüldü.

Enkaz altındaki 13 işçiye ulaşılması için Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkan Vekili Mehmet Halis Bilden ve Enerji Bakanlığı yetkililerinin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Sabah saatlerinde tahribatı görmek için drone havalandırıldı.

Valilikten açıklama

Valilik, göçüğe ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"İlimize bağlı Şirvan ilçesi Maden köyünde bulunan Bakır madenlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle göçük meydana gelmiştir. Valilik bünyesinde kriz Merkezi faaliyete geçirilmiştir. Devam eden arama-kurtarma çalışmalarında göçük altından (3) işçinin cenazesine ulaşılmış olup, bölge illerden takviye arama-kurtarma ekipleri talep edilmiştir.



"Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları, AFAD, Jandarma ve kurtarma ekiplerimizin desteği ile aralıksız devam etmektedir."

Erdoğan açılışını yapmıştı

Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde göçüğün meydana geldiği bakır madeninin açılışını dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmişti.

2004 yılında gerçekleştirilen açılış törenine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve dönemin Enerji Bakanı Zeki Ergezen de katılmıştı.

Heyelan nedeni aşırı yağış

Heyelanın aşırı yağışlar nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiği Valilik açıklamasında, çevre illerden bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bölge illerden takviye arama-kurtarma ekipleri de olay yerine intikal etmektedir. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle AFAD, Kızılay, Sağlık Bakanlığı, şirket yetkilileri ve Jandarma desteği ile kontrollü bir şekilde yürütülmektedir. Heyelanın aşırı yağışlar nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmekle birlikte, sebepleri hususunda araştırma ve inceleme devam etmektedir.

Arama-kurtarma çalışmaları, Siirt, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Van AFAD kurtarma ekipleri, Sağlık Bakanlığı Umke ekibi, Kızılay, maden şirketine ait arama-kurtarma ekibi ve jandarma arama-kurtarma ekibinin katılımı ile sürdürülmektedir. AFAD Erzurum arama-kurtarma ekibi, olay mahalline ulaşmak üzeredir."

Maden şirketinden açıklama

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Madenköy bakır madeni sahasında ilk belirlemelere göre aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldiği, bölgede toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle de üretime ara verildiği bildirildi. Park Elektrik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurusunda, "Şirketimizin Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Madenköy bakır madeni sahasında ilk belirlemelere göre aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana gelmiştir. Kurulan kriz masasının çalışmaları devam etmektedir. Bölgede toprak kayması riskinin devam ettiği de dikkate alınarak Madenköy bakır madeni sahasında üretime ara verilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AFAD açıklama yaptı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, dün akşam 21.07'de madende meydana gelen heyelan sonucu 16 kişinin göçük altında mahsur kaldığı belirtildi. AFAD ekiplerinin mahsur durumdakileri arama ve kurtarma çalışmalarını derhal başlattığı ifade edilirken, ilgili tüm kurum ve kuruluşların seferber edildiği çalışmaların ise aralıksız sürdüğü aktarıldı.

İlk dakikadan itibaren bölgedeki gelişmeleri takip eden AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden'in ise saat 06.10'da Şirvan'a ulaşarak çalışmaları sahada yönetmeye başladığı açıklandı. Göçük sonucu üç kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, halen göçük altında olan 13 kişiyi arama çalışmalarının ise toplamda 90 kişilik bir ekiple devam ettiği kaydedildi.

Diğer illerde bulunan deneyimli AFAD ekiplerinin hızla alana ulaştırılması için de 2 helikopter ve bir uçak desteği alındığı, ayrıca 18 araç ve 3 arama kurtarma köpeğinin de çalışmalara katkıda bulunduğu belirtildi.

"İnşallah sevindirici haber alırız"

Çalişma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Göçük altında 8 kamyon, 3 çalışma makinesi de var. Bunların içinde canlı kurtarma olabilir. İnşallah bugün onlarla ilgili sevindirici haberler alırız diye temenni ediyorum" dedi.

İkinci risk çalışmaları zorlaştırıyor

Arazinin engebeli olması ve ikinci bir heyelan riski taşımasının, arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediği vurgulanan açıklamada, AFAD'ın olay yerindeki çalışmaların bir noktadan koordine edilmesi ve bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılabilmesi için maden ocağına ayrıca bir "AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi" gönderdiği açıklandı.Mahsur kalanların kurtarılması için tüm ilgili kurum ve kuruluşların seferber edildiği belirtilen açıklamada, olay yerinin aydınlatılması ve enerji ihtiyacının sağlanması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, baz istasyonu kurulması için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, güvenliğin sağlanması için İçişleri Bakanlığına, psiko-sosyal destek çalışmalarının başlatılması için ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına talimat verildiği bildirildi. Bölgede bulunan ekiplerin ve madenci ailelerinin ihtiyaçları da düşünüldü. Bu kapsamda Türk Kızılayı, 12 personel, 150 battaniye, bir ikram aracı, 200 kişilik kumanya ve 2 ikram çadırını bölgeye sevk etti. Sıcak yemek ihtiyacının da kısa sürede karşılanacağı kaydedildi.

Daha önce de olmuştu

Bu arada, aynı bölgede, geçen 25 Temmuz tarihinde de heyelan meydana gelmiş ve can kaybının yaşanmadığı bu heyelanda 6 kamyon ile 2 iş makinesi göçük altında kalmıştı.

İsimleri belli oldu

İşçilerin kurtarılması çalışmaları sürerken, heyelan olduğu sırada iş makinaları ile çalışan ve toprak altında kalan 16 kişinin kimlikleri de açıklandı. Resmi makamların açıkladığı cenazesine ulaşılan 3 kişiyle birlikte heyelan altında kalan 16 kişinin adları ve memleketleri şöyle:

1- Savaş Kızılkan: Ekskavatör operatörü (Diyarbakır)

2- Kerem Arat : Ekskavatör operatörü (Şirvan ilçesi Derinçay köyü)

3- Murat Ant : Ekskavatör operatörü, (Şirvan ilçesi Madenköy)

4- İbrahim Kılınç: Ekskavatör operatörü, (Siirt)

5- Kasim Tari : Ekskavatör operatörü (Diyarbakır)

6- Şefik Tuncer : Ekskavatör operatörü (Batman)

7- Sedat Bulut : Rok operatörü (Şirvan ilçesi Otluk köyü)

8- Abdurrahman Sönmezsoy : Rok operatörü (Batman)

9- Reşit Can : Kamyon şoförü, (Siirt Yağmurtepe köyü)

10- Halil Başer : Kamyon şoförü (Siirt Kurtalan ilçesi)

11- Mahmut Batumak : Kamyon şoförü (Şirvan ilçesi Taşkaya köyü)

12- Bedrettin Caylı: Kamyon şoförü (Şirvan ilçesi Yatağan köyü)

13- Nusret Beyazalma: Kamyon şoförü (Van Edremit)

14- Yavuz Yıldız: Kamyon şoförü (Şirvan ilçesi)

15- İsmail Tekin: Kamyon şoförü (Siirt Eruh ilçesi)

16- Abdulbaki Aydın: Kamyon şoförü (Siirt Eruh ilçesi)