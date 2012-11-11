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Siirt'teki askeri helikopterin düşüş nedeni açıklandı

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te düşen askeri helikopterle ilgili olarak , "Kazanın sebebi pilotaj hatası ve iklim şartları" açıklaması yaptı

11 Kasım 2012 21:15

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 17 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili olarak, “Helikopterde metal yorgunluğu gibi bir husus asla söz konusu değildir. Zira bu tür araçlar belli bir ömre göre çalıştırılmaktadır.Kazanın nedeni pilotaj hatası ve iklim şartlarıdır” dedi.

Siirt Pervari'de 17 askerin şehit olduğu helikopter kazası, Meclis Genel Kurulu'nun da gündemine geldi.

Bazı milletvekillerinin kazayla ilgili kuşkuları dile getirmesi üzerine, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin söz aldı ve ilk inceleme sonuçlarını açıkladı:

“Kaza, helikopterin teknik özelliğinden değil maalesef pilotaj ve iklim şartlarına bağlı gerçekleşmiştir... Nihai sebebini şu anda açıklamamız mümkün değil, bu kaza kırım raporunda ortaya çıkacaktır. Üzüntümüz çok büyüktür.."

İçişleri Bakanı Şahin, helikopterde metal yorgunluğu bulunduğu iddialarını yalanladı:

Bakım hizmetleri son derece katı kurallara tabi gerçekleşmektedir. Metal yorgunluğu asla söz konusu değildir. Bu tür araçlar belli ömre tabidir. Görünürde bu araçların parçaları, yorulmamış yıpranmamış olsa bile süresi dolunca otomatik değişir. Dün kaza yapan helikopterin öngörülen kilometresi bakım sonrası 2000 km civarındadır...”

 

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