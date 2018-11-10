Siirt'teki anma töreninde plakasız araç alarmı

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te 10 Kasım Atatürk\'ü anma töreninde plakasız otomobil, polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemede, otomobilin törende görevli bir öğretmene ait olduğu anlaşıldı.

Atatürk Bulvarı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenansarı ile askeri erkan katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından Vali Atik ve beraberindekiler, İl Jandarma Komutanlığı\'na geçmek için araçlarına yöneldi. Burada fark edilen plakasız bir otomobil, endişeye neden oldu. Tören alanında güvenliği sağlayan polis ekipleri, yolu yaya ve araç geçişlerine kapatarak, aracın çevresine güvenlik şeridi çekti. Yapılan araştırmada, otomobilin törende görevli bir öğretmene ait olduğu belirlendi.

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