T24 LogoT24 Logo
Gündem

SİİRT'TE YSK PROTESTOSUNA 5 TUTUKLAMA SİİRT (A.A)

23 Nisan 2011 15:40

-SİİRT'TE YSK PROTESTOSUNA 5 TUTUKLAMA SİİRT (A.A) - 23.04.2011 - Siirt'te izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bağımsız milletvekili adaylarına ilişkin kararını protesto etmek için düzenlenen izinsiz gösterilerde güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli ve havai fişek attıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, İ. K, S.Ş, K.D, C.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.  Şahıslarla birlikte çok sayıda molotofkokteyli ile molotofkokteyli yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 kişi de tutuklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24