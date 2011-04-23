-SİİRT'TE YSK PROTESTOSUNA 5 TUTUKLAMA SİİRT (A.A) - 23.04.2011 - Siirt'te izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bağımsız milletvekili adaylarına ilişkin kararını protesto etmek için düzenlenen izinsiz gösterilerde güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli ve havai fişek attıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, İ. K, S.Ş, K.D, C.K. ve Ş.K. gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte çok sayıda molotofkokteyli ile molotofkokteyli yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 kişi de tutuklandı.