Siirt'te yol kontrolünde 33 kaçak yakalandı

SİİRT, (DHA) - SİİRT\'in Batman\'a giderken, Kurtalan İlçe girişindeki yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta, Türkiye\'ye yasa dışı yollarla giren 33 kaçak yakalandı.

Siirt Valiliği\'nden yapılan konuya ilişkin açıklama şöyle:

\"Siirt ili Kurtalan ilçesi sorumluluk bölgesinde 09 Eylül 2017 tarihinde ilçe girişinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesinde, Siirt istikametinden Batman istikametine giden bir araçta yapılan kontrolde; yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptıkları değerlendirilen 16 Pakistan, 3 İran, 13 Afganistan ve 1 Özbekistan olmak üzere toplam 33 yabancı uyruklu göçmen ile araç sürücüsü 1 (organizatör) yakalanmıştır. Olay ile ilgili Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Yakalan yabancı uyruklu şahısların işlemlerin tamamlanmasının ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilmiştir.\"

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