-Siirt'te yaralanan Olgaç GATA'ya sevk edildi DİYARBAKIR (A.A) - 28.09.2011 - Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarınca sivil bir araca düzenlenen ve 4 kadının hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan Gülcan Olgaç (27), tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) sevk edildi. Başhekim Prof. Dr. Sait Alan, yaptığı açıklamada, Gülcan Olgaç'ın saldırının ardından helikopterle hastaneye getirildiğini ve genel durumunun ağır olduğunu belirterek, sağ bacağının diz altından kesilmek zorunda kalındığını söyledi. Olgaç'ın sol bacağında da deri kaybı bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Alan, ''El ve kol başta olmak üzere birçok yerinde kırık ve sıyrıklar vardı. Hastanemizdeki bir hafta süren tedavisi boyunca hastanın takip ve tedavisini yoğun bakım şartlarında gerçekleştirdik. Gülcan Olgaç'ta yaşadığı terör saldırısının psikolojik olarak da ağır etkileri söz konusuydu. Genel durumu düzelen hastamızı ailenin isteği üzerine GATA Ortopedi ve Travmataloloji Servisi kliniğine sevk ettik'' dedi. 20 Eylül'de Siirt Polis Meslek Yüksekokulu yakınlarında terör örgütü PKK üyelerince içinde 6 kadının bulunduğu sivil bir araca yönelik saldırıda, Nergiz Evin (25) kardeşi Zeynep Evin (31), Kevser Çekin (25) ve Nurcan Olgaç (25) hayatını kaybetmiş, yaralanan Nuran Evin Siirt Devlet Hastanesi'nde, Gülcan Olgaç ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.