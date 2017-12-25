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Siirt'te vurulan uzman çavuşa, başka bir uzman çavuş ateş etmiş

SİİRT, (DHA) - SİİRT kent merkezinde, araç trafiğine kapalı Güres Caddesi'nde dün silahlı saldırıya uğrayan Uzman Çavuş H

25 Aralık 2017 16:39

SİİRT, (DHA) - SİİRT kent merkezinde, araç trafiğine kapalı Güres Caddesi\'nde dün silahlı saldırıya uğrayan Uzman Çavuş H.N.\'nin kendisi gibi uzman çavuş olan G.T. tarafından vurulduğu ortaya çıktı.
Siirt Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, Uzman Çavuş G.T., dün saat 17.45\'te, Güres Caddesi üzerindeki banka şubesinin önünde borçlu olduğu Uzman Çavuş H.N.\'ye tabancasıyla 3- 4 el ateş etti. Siirt İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli G.T., H.N.\'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Evine giden G.T., polisi arayarak, H.N.\'ye kendisinin ateş ettiğini söyledi. G.T.\'nin bulunduğu adrese gelen polis ekipleri, uzman çavuşu gözaltına aldı. Olayda kullanılan silah ise evde bulundu. 
Öte yandan emniyetin açıklamasında, silahla vurularak yaralanan ve kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi\'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Uzman Çavuş H.N.\'nin hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

 

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