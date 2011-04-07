-SİİRT'TE TRAFİK KAZASI: 9 YARALI SİİRT (A.A) - 07.04.2011 - Siirt'te askeri araçla minibüsün çarpışması sonucu 7'si asker 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Hakim Aşan yönetimindeki 56 AR 200 plakalı minibüs, yeni Eruh karayolu E Tipi Kapalı Cezaevi yakınlarında karşı yönden gelen Recep Mandıra'nın kullandığı zırhlı askeri araçla çarpıştı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Aşan ve Halil Demir ile askerler Recep Mandıra, Bülent Olgun, Hakan Payalan, Semih Talu, Yusuf Yaşar, Abdüsselam Can ve Cihan Keskin Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vali Musa Çolak, 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Şahin İşleyen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Karamık ve Emniyet Müdürü Recep Güven yaralıları ziyaret ederek, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğunu açıklayan Vali Çolak, ''Kazada 7 jandarma askerimiz yaralandı. Aldığım bilgiye göre bu askerlerden birinin durumu ağır. Diğerlerinin durumları iyi. Devlet Hastanesi ve Tugay Komutanlığı uzman doktorları yaralıların tedavilerini yapıyorlar. Hepsine geçmiş olsun'' dedi.