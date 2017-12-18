Siirt'te trafik kazası: 5 yaralı 

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Tillo İlçesi\'nde kent merkezine doğru gelen otomobilin, devrilerek şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Tillo ilçesinde tarihi kaleyi ziyaret ettikten sonra kent merkezine dönen arkadaşları taşıyan ve sürücüsünün adı henüz açıklanmayan 56 AC 418 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle devrilerek şarampole yuvarlandı. Ters dönen araç içerisinde bulunan 5 kişi, kaza yerine gelen UMKE ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 5 yaralı, daha sonra ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi\'ne getirilerek tedavi altında alındı. Yaralı 5 kişinin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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