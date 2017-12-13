Siirt'te teröristlere yardım eden kişi yakalandı

SİİRT, (DHA) - SİİRT\'in Baykan ilçesinde 19 Eylül günü güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, teröristlere yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle araran kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbari çalışmalar sonucu 19 Eylül 2017 tarihinde Baykan ilçesi Dedebakır köyünde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışma olayıyla ilgili olarak yardım ve yataklık şüphesiyle soruşturma dosyasında adı geçen M.E.Ö. (24), bugün Baykan Veysel Karani Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandığı belirtildi. Yakalanan kişi ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği de belirtildi.