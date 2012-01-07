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Siirt'te terör örgütü operasyonu SİİRT (A.A)

07 Ocak 2012 23:11

-Siirt'te terör örgütü operasyonu SİİRT (A.A) - 07.01.2012 - Siirt'te terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırdıkları öne sürülen iki kişi ile dağa yeni çıkacakları değerlendirilen 4 kişi yakalandı. Siirt Valisi Musa Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, İl Jandarma ve İ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütünün dağ kadrosuna eleman kazandıran iki kişi ile dağa yeni çıkacakları değerlendirilen 4 kişinin yakalandığını belirtti. 3. Komando Tugay Komutanlığı'nca Eruh ilçesi Gedikaşar köyü kırsalında icra edilen operasyonda ise bir mağara içerisinde gizlenmiş, 1 Kaleşnikof tüfek ile 95 fişek ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, operasyonların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

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