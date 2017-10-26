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Siirt'te tarlada çalışan köylüye ateş açan 3 kişi yakalandı

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Şirvan ilçesine bağlı Taşyaka köyünde, tarlasında çalışan bir köylüye silah ile ateş açan 3 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı

26 Ekim 2017 19:12

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Şirvan ilçesine bağlı Taşyaka köyünde, tarlasında çalışan bir köylüye silah ile ateş açan 3 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Şirvan ilçesi Taşyaka köyü, Havuz mevkiinde bugün saat 08.20 sıralarında tarlasında çalışan A.B.\'ye silahla ateş açıldığı, köylünün saldırıda yaralanmadığı belirtilerek, \"Olay haber alındıktan sonra Şirvan ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlar olay yerine sevk edilmiştir. Yapılan araştırma neticesinde; olay yerinin yakınında Durankaya köyünden M.S.C., A.E., M.S.C. adlı şahıslar arazide saklanırken yakalanmış ve üzerlerinde ruhsatsız olduğu tespit edilen 2 adet Kalaşnikof, 1 adet G1 olduğu değerlendirilen silah ve mühimmat ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır\" denildi.
 

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