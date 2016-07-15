Siirt'te sokağa çıkma yasağı

Siirt'te bugün saat 18.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti.



İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının süreceği belirtilen valilik açıklamasında, "Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, halkın can ve mal güvenliğini sağlanması, asayiş ve güven ortamının tesis edilmesi amacıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince, ilimiz merkezinde, 'Aydınlar, Cumhuriyet, Şeyh Zeyhen, Şeyh Süleyman, Ahmet Kiğan Caddeleri ile 427, 429, 652'inci sokaklar arasında kalan yerleşim bölgesinde' 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 18.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmekte olup, sokağa çıkma yasağının bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.