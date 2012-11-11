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Siirt'te şehit olan 17 askerin naaşları memleketlerine gönderildi

Siirt'te şehit olan 17 askerin naaşları askeri kargo uçağıyla gece saatlerinde Diyarbakır'a gönderildi

11 Kasım 2012 11:47

Siirt'te dün meydana gelen helikopter kazasında 17 asker şehit oldu. Gece saatlerinde Diyarbakır'a gönderilen şehitler için burada tören düzenlendi. Törenin arından şehitler memeleketlerine uğurlandı. Törene Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve kuvvet komutanları da katıldı.

Dün sabah saatlerinde Siirt'ten acı bir haber geldi.Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarparak düşmesi sonucu 17 asker şehit oldu.Edinilen bilgiye göre olay, saat 07.25'te Pervari İlçesi'ne bağlı Köprüçay Köyü'nde meydana geldi.

İniş sırasında yoğun sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 'beyaz kayalıklar' adı verilen kaya kütlesine çarpan helikopter, yere çakıldı.

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Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve önlem amacıyla kobra tipi helikopterler sevk edildi.

Yapılan aramada helikopterin enkazına ulaşılırken, kaza sırasında helikopterde bulunan 17 askerin tamamının şehit olduğu açıklandı.

Şehit askerlerin 4'ünün helikopter mürettebatı, 13'ünün ise 'Dadaşlar' ismiyle anılan 3. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı özel harekat timi olduğu öğrenildi.

Timin, 9 Kasım'da başlatılan operasyonda görev yapan birliklere takviye amaçlı olarak bölgeye sevk edildiği belirtildi.

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Naaşlar Diyarbakır'a gönderildi


Şehitlerin naaşları Siirt'ten askeri kargo uçağıyla gece saatlerinde Diyarbakır'a gönderildi.

İlk olarak 3. Komando Tugay Komutanlığı Orgeneral Salih Omurtak Kışlası'nda bulunan Asker Hastanesi'ne getirilen naaşlar, ardından helikopterlerle Siirt Havaalanı'na götürüldü.

Şehitlerin cenazeleri; yakınları, Vali Ahmet Aydın, AKP Siirt Milletvekili Osman Ören, 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, İl Jandarma Komutanı Albay Feridun Yürekli ve Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun da hazır bulunduğu havaalanından askeri uçakla Diyarbakır'a gönderildi.

Türk Bayrağı'na sarılı şehitlerin naaşları, askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi. Törende şehit askerlerin isimleri tek tek okundu.

Okunan duaların ardından şehitlerden Jandarma Uzman Çavuş Murat Yıldızhan ambulansla Diyarbakır'ın Çermik ilçesine diğer şehitlerin naaşları ise askerlerin omuzlarında kargo uçaklarına alınarak memleketlerine uğurlandı. Şehit yakınları da aynı uçaklara bindi.

 

Şehitlerin kimlikleri


Siirt Valiliği'nce yapılan açıklamaya göre, şehit askerlerin kimlikleri şöyle:

''Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici (Kırklareli), Jandarma Kıdemli Çavuş Hakan Gemici (Giresun), Jandarma Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın (Bartın), Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çelik (Kayseri), Jandarma Uzman Çavuş Murat Yıldızhan (Diyarbakır), Jandarma Uzman Çavuş Eren Kızılgedik (Kars), Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş (Erzurum), Jandarma Uzman Çavuş Erdal Tekin (Adana), Jandarma Uzman Onbaşı Dinçer Ersoy (Tokat), Jandarma Uzman Çavuş Ömer Büyükköse (Kahramanmaraş), Jandarma Uzman Çavuş Onur Karasungur (Kayseri), Jandarma Uzman Çavuş Serkan Perişan (Gaziantep), Jandarma Uzman Onbaşı Yusuf Tüfekçi (Gümüşhane), Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin (Manisa), Pilot Üsteğmen Yakup Çınar (Kars), Uzman Hava Teknisyen Vedat Avcı (Afyonkarahisar) ve Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Şeker. (Konya)''

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